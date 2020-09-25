غدا.. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بدسوق لإجراء صيانة  

أعلنت شركة الكهرباء برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، مدير عام الشركة، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة دسوق، غدًا السبت، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية.

وقالت الشركة في إشارة أرسلتها لمجلس مدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدةو ماضي، رئيس المركز والمدينة، إنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق شارع الجيش أمام السنترال، شارع مدحت الزيات، شارع المحطة امام الكنيسة، خلف قسم الشرطة، شارع الزهراء، وشارع المغربي، من الساعة العاشرة صباحًا لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للوحدة المحلية بدسوق، أنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائي للمناطق الـ6.