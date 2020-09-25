مهندسان مسيحيان يبنيان مسجدا بالتجمع.. وعلي جمعة يفتتحه

أثارت قصة روتها أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لموقف حدث أمامها اليوم، أثناء افتتاح مسجد المسك في هايد بارك التجمع الخامس، الذي افتتحه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق.

وقالت مبدي، إنها أثناء صلاتها الجمعة، لاحظت فتاة إلى جوارها ترتدي إسدالا، وبالحديث معها، عرفت أن اسمها مارين، وأنها مهندسة مسيحية.

وأضافت مبدي في تصريح خاص لـ"الوطن"، فوجئت بالأمر، إلا أن المهندسة أوضحت لي أنها كانت مسئولة هي ومهندس مسيحي آخر عن تصميم وبناء المسجد، واليوم جاءا لحضور افتتاحه، وسعدا أن من سيفتتحه هو الدكتور على جمعة.

وأوضحت مبدي: وجدت الدموع تنزل من عيني، وأجهشت بالبكاء بشدة، فرحا بما حكته المهندسة، التي أكدت أن المهندس المسيحي الذي أشرف على بناء المسجد، ظل حتى فجر اليوم، يسعي لشراء البخور والمعطرات للمسجد، ليكون في أفضل حال لحظة الافتتاح.

وتابعت، مصر جميلة وبلدنا بخير، وما حدث يوضح حقيقة ذلك، وستظل كذلك، مهما حاول البعض النيل منها، ومن وحدتها، وأوضحت أن خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور علي جمعة كانت عن فضل إعمار بيوت الله.