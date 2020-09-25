تسريب.. قيادي إرهابي بقطر يتفق مع عنصر بأسيوط لتنفيذ عملية وتصويرها

حصلت "الوطن" على تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين أحد قيادات الجماعة الإرهابية من قطر، وأحد العناصر التابعة للجماعات الإرهابية في قرية الناحية بمحافظة أسيوط.

وجاء نص التسريب الصوتي للمحادثة كالآتي:

عنصر إرهابي في أسيوط: ليه بنقول الدنيا بقت كويسة، والأستاذ ياسر بيقول الأمور هتتعدل.

القيادي الإرهابي: والله التساهيل، الوضع صعب، وأنت أخ لينا، معتمد عليك أنت والرجالة عندك.

العنصر الإرهابي بأسيوط: يا باشا، اللى هيقرب من هنا، وقلت للعيال تحضر الخرطوش، واللي هييجي من الحكومة مش هيطلع من هنا حي.

القيادي الإرهابي من قطر: خلى بالك علي رجالتك، وجهز الدنيا، وخلي بالك على نفسك.

عنصر إرهابي فى أسيوط: يا باشا متقلقش، عايزين نشوف القيادات، وكانوا بيكلمونا، والناس كانت بتسأل، ومتقلقش من مشوار الفيديوهات، من تليفون عبد الرحمن أو ياسر أو على.

القيادي الإرهابي من قطر: عايزك تصور أي حاجة هتقوم بيها وصور التفجيرات بالفيديوهات.

عنصر إرهابي فى أسيوط: هبعتهم لك على طول، أنا مش هاممنا حاجة.

الجماعة تسعى لإثارة الفوضى بالبلاد

ولا يزال أهل الشر والجماعة الإرهابية يسعون في الأرض فسادًا، حيث أصدر مكتب الإرشاد بيانا موجهًا لعناصره الموجودة بمصر، هدفه إشعال الغضب، اليوم الجمعة، في ظل استمرار دعواتهم لإثارة الفوضى بالبلاد.

وجاءت تعليمات مكتب الإرشاد في بيان رسمي، نشره موقع "العربي الحديث"، إلى جميع أفراد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، للتأكيد على ضرورة النزول ومواجهة قوات الأمن بكل ما يتوافر لديهم من أسلحة دفاعا عن أنفسهم وعن المتظاهرين من الشرطة.

وضربت الانشقاقات تنظيم الإخوان الإرهابي، نتيجة الضربة الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان مؤخرًا بعد إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي كان یمثل حلقة الوصل بین ما تبقى من الھیكل التنظیمى للجماعة ومصادر دعمھا إقلیمیًا وغربیًا، والمسؤول عن العملیات المسلحة داخل وادى النیل.