حفل فرقة موسيقات عسكرية بمسرح النافورة الأحد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية لفرقة الموسيقات العسكرية، وذلك فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح النافورة.

وتتضمن الأمسية، مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد، فرحة النصر، كانوا الخيالة، هايلاند، النجوم والشرائط، الرحلة، هدية العيد، فينال، ريديسكي، طوف وشوف، يا مسافر وحدك، لحن الخلود وغيرها.

يذكر أن الموسيقات العسكرية، ظهرت في مصر منذ العصر الفرعوني، وشهدت ازدهارا واهتماما بالغا في عصر محمد علي، وأنشئت أول مدرسة للموسيقى العسكرية، عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات.

وفي عام 1902، تأسست إدارة الموسيقات العسكرية، ومنذ ذلك الحين، نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوى الاقليمي والدولي، وأصبحت من الاوركسترات العريقة، التى تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية، كما حصلت علي جوائز عديدة، من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.

وعلى جانب آخر، جاء حفل "ذكريات الكرنك"، لتأبين الفنان الراحل محمود رضا، بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية، الأربعاء المقبل، في الثامنة مساء على المسرح الكبير.

العرض تصميم محمد عبدالرازق، تصميم رقصات أرمينيا كامل، إخراج هشام الطلي.

وأقيمت احتفالية فنية كبرى منذ أيام باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، بتنظيم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلا عن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل تأبين وتخليد اسم الفنان الراحل محمود رضا، وكان على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وكان من ضمن حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين من ضمنهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، لبلبة، مجدي صبحي، والكاتب الصحفي محمود معروف، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الكاتب مدحت العدل وعدد من قيادات وزارة الثقافة.