"فرانس برس" تكذب الإخوان وتكشف فبركة فيديو لمظاهرات عمرها 7 سنوات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنه في ظلّ الدعوات للتظاهر في مصر التي أطلقها المقاول الهارب في الخارج محمد علي، ظهر على صفحات مواقع التواصل باللغة العربية مقطع فيديو "قيل إنه صُوّر حديثاً في القاهرة" وهو يُظهر محتجين يهتفون ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن الوكالة كشفت أن هذا الفيديو مزيف وغير حقيقي، حيث إنه مصوّر في الحقيقة عام 2013، أما صوت الهتافات فهو مركّب عليه.

ويظهر في الفيديو المفبرك مئات المتظاهرين يسيرون في شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات مطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونشر هذا المقطع تحت عنوان "ارحل يا سيسي من تحت كوبري الجيزة"، وشاركه عشرات آلاف المستخدمين من مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وأكدت الوكالة الفرنسية أنه بحسب ما وقع عليه صحفيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس"، بدأ انتشار هذا الفيديو في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بروز دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من المقاول الهارب في الخارج محمد علي، للتظاهر ضدّ الحكومة المصرية. لكن التفتيش عن الفيديو على موقع يوتيوب باستخدام عبارة "ارحل يا سيسي كوبري الجيزة" يُظهر على الفور أن الفيديو نفسه منشور قبل سبع سنوات.

وأوضحت الوكالة أن الفيديو المنشور في عام 2013، وإن كان بعنوان "هتاف ارحل يا سيسي من كوبري الجيزة"، إلا أن الهتافات المسموعة فيه تخلو من عبارة "ارحل يا سيسي"، بل يُسمع فيها "بالروح بالدم نفديك يا إسلام"، وقد عمد ناشرو المقطع حديثاً إلى إبدال الهتاف الأصلي بهتاف "ارحل يا سيسي" مع تغيير التاريخ لتبدو وكأنها تظاهرة حديثة تهتف ضدّ الرئيس المصري.

أما الهتاف المسموع في المقطع الأصلي "بالروح بالدم نفديك يا إسلام" فهو من الهتافات التي كان يهتف بها أنصار محمد مرسي، مؤكدة أنه ما يرجّح أن يكون تاريخ تصويره فعلاً في ذلك العام. وشددت الوكالة الفرنسية أنه "مهما يكن، فإن وجود هذا الفيديو على شبكة الإنترنت منذ العام 2013 ينفي أن يكون لتظاهرة جرت في الأيام الماضية في مصر".