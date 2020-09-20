"Extra news" تفضح كذب قنوات الإخوان بشأن مظاهرة الإسكندرية

فّندت قناة "extra news"، كذب قناة "الجزيرة" القطرية، والشائعات التي تُبث على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تظاهرات في ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية، حيث أظهرت القناة الهدوء في الميادين والشوارع.

وأظهرت "extra news"، الهدوء في شارع "السبع بنات"عكس ما أشارت قنوات الإخوان المضللة إلى وجود تظاهرات، وأوضح أحد المواطنين أنه لا يوجد أي تجمعات في الشارع أو أي تجمهر منذ صباح اليوم، في الوقت الذي تمارس فيه الجزيرة الكذب والافتراء .

وتجول المراسل في شوارع وميادين مختلفة في الإسكندرية لنقل انسيابية الحياة دون وجود أي مشكلات أو تجمهر.

ويأتي ذلك بعد نشر قنوات الإخوان المضللة فيديوهات تزعم وجود تظاهرات في الإسكندرية في ميدان المنشية الموجود به تمثال محمد علي في محافظة الإسكندرية الساحلية.