فيديو.. 3 علامات تكشف بها كذب مذيعي الإخوان "من بينها الندالة"

فضح المخرج تامر الخشاب، أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي العاملين في قنواتهم، محذرًا المواطنين من متابعتهم، بسبب بذاءة المحتوى، وكذب المعلومات التي ينشروها.

الخشاب، وفي عرضه للأساليب التي يعتمدها عناصر التنظيم في التضليل الإعلامي، قال: "كثيرا ما نستمع إلى إعلامي معين أو صحفي يدعي أنه جهبز، نشعر بأنه إنسان مثالي، وكلامه مصدق، فقط لأنه يردد شعارات إنسانية جميلة، ويشعرك معها أنه إنسانا طيبا وملاكا يحب الخير لك، وهو ما يجعلك تثق فيه ثقة عمياء، ويجعلك تصدق كل كلامه دون أن تراجع ما يقوله".

الخشاب أضاف، "كل يوم تدخل الإعلامي ده بيتك وتتفرج عليه انت وعيالك، رغم إنه ساعات بيبقى إنسان غير موثوق فيه وغير مؤتمن إنك تدخله جوه بيتك وتتفرج عليه كل يوم أنت وولادك"، متابعا "لكن كيف نتعرف ما إذا كان هذا الإعلامي أمينًا وموثوق فيه أم لا؟! الأمر سهل للغاية، وهي نفس الطريقة التي نتبعها لمعرفة خبايا كل الناس".

المخرج، في برنامجه أوضح، "أديك مثال، تخيل لو حد جه يتقدم لأختك أو ابنتك، لابس ومتشيك بس باين على وشه علامات السهر والتشرد، وانت بتتكلم معه عشان تعرف أخلاقه لقيته بيستخدم ألفاظ بذيئة، ولو سألنا عن تاريخه عشان تعرف أكتر تلاقي كل مواقفه خسة وكذب وندالة".

الخشاب، استكمل "طبعا بعد ما شفت العلامات دي أخدت انطباع سيئ عن الشخص ده، وأي كلمة هيقولها لك بعد كده هتفكر مرة ومرتين قبل ما تصدقه حتى لو لابس بدلة ومتشيك وبيقول كلام بيعجبك وبيحسسك إن قلبه عليك، بس انت خلاص شفت كم علامة وتأكدت بيهم إن كل دي شوية مظاهر خداعة عشان تكمل عملية النصب والاحتيال".

كان المخرج تامر الخشاب، ظهر خلال المؤتمر الثامن للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضا عددا من الفيديوهات والصور التي تكشف كيفية التلاعب بالصور والفيديوهات، وذلك في كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

وفاجأ الخشاب جميع الحضور، بإظهار فلاشة قال إنها ترصد أخطاءً في مشروعات الدولة القومية، ليتبين في نهاية المطاف أنها عبارة عن فيديوهات وصور مفبركة، حيث عرض التقنيات الخاصة بتركيب وتزوير هذه الفيديوهات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية للتقليل من إنجازات الدولة على الأصعدة كافة.