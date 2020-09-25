إعلان قرطاس طعمية يستخدم سعد زغلول.. والوفد: سنتخذ إجراء قانونيا

سعد زغلول يحمل في يده "قرطاس طعمية"، صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نشرها أحد مطاعم القاهرة بمنطقة المعادي كنوع من الدعاية لأحد المطاعم، الأمر الذي اعتبره حزب الوفد إساءة للمصريين جميعاً، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلان.

وقال طارق سباق، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن أي إساءة من أي شخص أو جهة لأحد رموز الوطنية المصرية هو أمر مرفوض تماماً، وسيتم بحث هذا الإعلان المتدني مع الشؤون القانونية بالحزب واتخاذ إجراء قانوني ضد هذا الفعل.

وأضاف "سباق" لـ"الوطن"، أن النيل من شخصية وطنية مثل سعد باشا زغلول يعد إساءة لمصر، فهو زعيم وطني سيظل حياً بمواقفه الوطنية وقاد ثورة 1919 التي أسست للدولة الوطنية الحديثة وأحدثت تغييرًا جذريًا في المجتمع على كافة المستويات.

وتابع أن مثل هذه الإعلانات غير لائقة وبها مستوى من التدني والتهكم على رمز وطني، وأمر مرفوض ليس من الوفديين فقط بل من المصريين جميعاً.

انقسام بين مؤيد ورافض حول الإعلان

وانقسمت ردود الفعل على الإعلان الإلكتروني بين مؤيد ورافض، حيث اعتبره البعض وسيلة دعاية جديدة ومختلفة، فيما اعتبره آخرون إساءة لأحد الرموز الوطنية.

وقال أحمد تعليقا على الإعلان: "عيب والله، بلاش تهكم وسخرية من الرموز الوطنية"، بينما دافع محمد عن الفكرة قائلا: "مش عارف الناس مضايفة ليه، ده نوع من الهزار والترويج ومفيش أي إساءة".

ويعتبر سعد زغلول رمزا وطنيا، وقاد ثورة 1919 لمواجهة الاحتلال البريطاني والمطالبة بالاستقلال حتى تم نفيه وعودته للبلاد مرة أخرى وترأس حكومة الوفد الأولى بعد ثورة 19.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وإعلانات تثير الجدل، وتتسبب في أزمات تصل بعضها إلى ساحات المحاكم.