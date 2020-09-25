مصدر أمني: توجيهات بتشديد تأمين السجون ورفع الكفاءة القتالية للقوات

قال مصدر أمني، إن أجهزة أمنية عليا بوزارة الداخلية، تعكف على مراجعة إجراءات تأمين السجون على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عقب زيارته لمنطقة سجون طرة الأربعاء الماضي، بعد محاولة هروب فاشلة لأربعة تكفيريين من عنبر الإعدام، من سجن العقرب شديد الحراسة.

وأوضح المصدر، أنه تم تشكيل فريق أمني لمراجعة تلك الإجراءات، لتحقيق أقصى درجات التأمين، وتقييم مدى فاعلية خطط التأمين والتواصل مع القوات، ومعاينة أبراج الحراسة، وأسوار السجون، وتنفيذ إجراءات التفتيش المتبعة بالسجون، ورفع الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات، بما يحقق أعلى درجات التأمين.

وتابع المصدر، أنه تم مراجعة عمل غرفة المراقبة الرئيسية بالكاميرات لمنطقة سجون طرة، وتعزيز الخدمات، وإجراءات تفتيش الزنازين.

ووفقا للمصدر، فإنه تم التوصية بتشديد الحراسة، وإجراءات العزل، والتأمين للمحكوم عليهم بالإعدام والخطرين، وفرض قيود مشددة عليهم، كما تم نقل الخطرين إلى أماكن حصينة، والدفع بعناصر متميزة لتأمين العنابر.

وأكد المصدر، أنه سيتم تطبيق إجراءات تأمين جديدة على مناطق سجون أبو زعبل، وبرج العرب، وطرة، والصحراوي، والمرج، وتأكدوا من تفعيل كاميرات المراقبة في محيط السجون من الداخل والخارج، ومراجعة قوة التأمين على السجون، وتزويد الخدمات المعنية بتأمين السجون بأجهزة اتصال حديثة مربوطة بأكثر من غرفة عمليات بوزارة الداخلية، وقطاع السجون، والأمن العام، والأمن المركزي، والمفرقعات.

وفور محاولة الهروب الفاشلة، فتحت الأجهزة الأمنية، تحقيقا عاجلا، للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يستمع فريق التحقيق المشكل على أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء، وفحص كاميرات المراقبة، وقام قطاع التفتيش والرقابة في سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تفقد سجن طرة للاطمئنان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

وشدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

وأوضح أن وزير الداخلية، اطمأن على حالة المصابين، وهما ضابط ومجند، محتجزين بمستشفى المعادي العسكري عقب نقلهم للرعاية المركزة لعدم استقرار حالتهم الصحية استعدادا لإجراء عمليات جراحية، مشيرا إلى أن المجند استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

كانت قوة التأمين بحجز الإعدام، بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، العقيد عمرو عبدالمنعم، عبدالحميد محمدـ أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة، وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".