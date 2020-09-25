انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. وتأجيل القطع بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه بـ18 منطقة، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد، معربة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، موضحة إنها تبذل قصارى جهدها، لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.

ونوهت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وعلى الصعيد الآخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تأجيل قطع المياه عن 9 مناطق بها، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد القطع الجديدة فور تحديدها، نظراً للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه أبو النمرس، وأعمال تطوير محور ترعة الزمر.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، أماكن قطع المياه بالقاهرة، والأماكن التي تم تأجيل قطع المياه بها في الجيزة، أرقام الشكاوى الخاصة بشركات المياه وطرق تقديمها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بمحافظة القاهرة

ـ العباسية.

ـ منشية الصدر.

ـ حدائق القبة.

ـ حدائق الزيتون.

ـ حلمية الزيتون.

ـ منشية البكري.

ـ الخليفة المأمون.

ـ هليوبوليس.

ـ روكسي.

ـ الشيراتون.

ـ المطرية.

ـ عين شمس الشرقية.

ـ عين شمس الغربية.

ـ الحي العاشر.

ـ المنطقة العاشرة.

ـ حي الواحة.

ـ صقر قريش.

ـ السويسري.

مناطق تأجيل قطع المياه بمحافظة الجيزة

ـ طموه.

ـ شبرامنت.

ـ زاوية ابو مسلم.

ـ الحرانية.

ـ بني يوسف.

ـ نزلة الأشطر.

ـ منيل شيحة.

ـ حي بولاق الدكرور.

ـ أرض اللواء.

طرق تقديم شكاوى المياه

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- جرى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

ـ من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.