نتنياهو يأخذ ملابسه المتسخة لغسلها مجانا في أمريكا.. تفاصيل فساد جديد

كشفت صحيفة "واشنطن" بوست الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى مر السنين، اشتهر بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجلب شحنات خاصة في رحلاته إلى واشنطن، عبارة عن حقائب مليئة بالغسيل المتسخ "القذر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، أنه يجري تنظيف ملابس رئيس الوزراء الإسرائيلي مجانا من قبل الموظفين الأمريكيين، مؤكدة أنها ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب ولكن يجري استغلالها نادرا، نظرًا للإقامات القصيرة لرؤساء الدول المشغولين دائما.وقال مسؤول امريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "نتانياهو هو الوحيد الذين يجلب حقائب فعلية من الغسيل المتسخ"، مؤكدا أنه "بعد رحلات متعددة، أصبح من الواضح أن هذا متعمداً".

ونفى المسؤولون الإسرائيليون أن يكون نتنياهو يفرط في استخدام خدمات غسيل الملابس التي قدمها مضيفوه الأمريكيون، ووصفوا هذه الادعاءات بأنها "سخيفة"، لكنهم اعترفوا بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي كان هدفاً لاتهامات تتعلق بغسيل الملابس في الماضي. وفي عام 2016، رفع نتنياهو دعوى قضائية ضد مكتبه والمدعي العام الإسرائيلي في محاولة لمنع الإفراج عن فواتير غسيل ملابسه بموجب قانون حرية المعلومات في البلاد، ولا تزال تفاصيل فواتير غسيل ملابس نتنياهو الخاصة به سرية في انتظار الاستئناف في المحكمة العليا في إسرائيل. وينضم هذا الاتهام البسيط نسبياً إلى قائمة أطول من مزاعم الفساد التي تهدد نتنياهو، البالغ من العمر 70 عاماً، حيث إن فساد نتنياهو أثار احتجاجات في إسرائيل طوال الأسابيع الماضية أمام مقر الحكومة الإسرائيلية ومنزل نتنياهو نفسه، وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على العشرات من المتظاهرين. ويحاكم نتنياهو بسبب سلسلة من القضايا التي يزعم أنه تلقى فيها هدايا سخية من أصدقاء أثرياء وتبادل مزايا تنظيمية مع أقطاب الإعلام للحصول على تغطية إعلامية أكثر تفضيلية له ولأسرته. وينفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفات، واتهم وسائل الإعلام وسلطات إنفاذ القانون باضطهاده من أجل الإطاحة به من منصبه، ورفض التنحي. كما اتُهم نتنياهو في نوفمبرالماضي بقبول ما يقرب من 200،000 دولار قيمة هدايا من رجال الأعمال بما في ذلك شمبانيا وصناديق من السيجار. ومن المقرر أن تستأنف في قضايا فساد نتنياهو في يناير.

وأصدرت السفارة الإسرائيلية فى واشنطن بيانا قالت فيه إن اتهام "الغسيل المتسخ" هو محاولة لتطغى على نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي فى البيت الابيض الأسبوع الماضي. وقالت السفارة، في بيان، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها وسخيفة وتهدف إلى التقليل من شأن إنجاز رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضافت السفارة الإسرائيلية أن احتياجات نتنياهو من الغسيل كانت متواضعة نسبياً خلال رحلته الأخيرة، وأكدت: "في هذه الزيارة، على سبيل المثال، لم يكن هناك تنظيف جاف، ولم يتم غسل سوى قميصين للاجتماع العام، وتم تسوية بدلة رئيس الوزراء وفستان السيدة نتنياهو أيضا من أجل الاجتماع العام. نعم، تم غسل لبيجاماتين ارتداهما رئيس الوزراء في الرحلة التي استغرقت 12 ساعة من إسرائيل إلى واشنطن".