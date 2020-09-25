دراسة: 60 من أصل 100 متعافي بكورونا تعرضوا لالتهاب بسيط في عضلة القلب

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك دراسة علمية صدرت حول من أصيبوا بفيروس كورونا، ومدى تأثر عضلة القلب في أجسامهم، حيث تم إجراء الرنين المغناطيسي على 100 حالة، وجرى التوصل إلى التهاب بسيط في عضلة القلب عند 60% منهم.

وأضاف فايق، خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "بدأ يكون لدينا جزم علمي بأن فيروس كورونا له آثار طويلة المدى على عضلة القلب وقد يسبب الالتهاب، ولم يجرى الكشف عن خطورته إلى الآن".

وفي سياق متصل بالأبحاث المرتبطة بفيروس كورونا، قال إن أحد العلماء الكبار في ألمانيا، أكد ان بلاده ليست مستعدة للفيروس خلال الأشهر القليلة القادمة، وتوقع أن تكون الفترة المقبلة أصعب بكثير: "قال إن فيروس كورونا سيبدأ حقَا الآن".