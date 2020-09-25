إصابة حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية وزوجته بفيروس كورونا

أعلن سلطات ولاية فيرجينيا الأمريكية اليوم، إصابة حاكمها رالف نورثام وزوجته، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيانٌ لمكتب حاكم الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن نورثام لا يعاني من أية أعراض، لكن زوجته باميلا نورثام تعاني من أعراض خفيفة، مضيفا أن كلاهما في حالة معنوية جيدة.

وأوضحت "سي إن إن" أن حاكم ولاية فيرجينيا وزوجته سيخضعان للعزل الذاتي خلال الأيام العشرة المقبلة.يُشار إلى أنه تم إخطارهما أمس الأربعاء بإصابة أحد موظفي إقامتهما بفيروس "كورونا".

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة مازالت في الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد حيث إن حالات الإصابة لم تنخفض بشكل ملحوظ لخط أساس جيد.

وأضاف فاوتشي، في تصريحات نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم، أن فكرة الموجة الثانية تعتمد على النموذج الذي شهدناه خلال جائحة عام 1918، عندما ظهرت الإصابات في فصل الربيع ثم اختفت الحالات حرفيا قبل حدوث انفجار في الإصابات خلال فصل الخريف.

واستطرد فاوتشي: بدلا من أن نقول "موجة ثانية"، لما لا نقول "هل نحن مستعدون لتحدي فصلي الخريف والشتاء؟".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن هذا التحدى قد يتضمن زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بالتزامن مع فتح المزيد من الجبهات، بما في ذلك الكثير من المدارس والجامعات على مستوى البلاد التي رحبت بعودة الطلاب إلى الدراسة.

وبالتزامن أيضا مع زيادة برودة الجو وانتقال المزيد من التجمعات إلى الأماكن المغلقة حيث يمكن للفيروس الانتشار بسهولة أكبر. وهناك أيضا موسم انفلونزا من المحتمل أن يكون معقدا سيأتي قريبا وسيزيد وضع الجائحة سوءا وسريعا ما سيرهق نظام الرعاية الصحية.

وكان مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد قد حذر من أن فصلي الخريف والشتاء قد يكونان عسيران بشكل غير مسبوق.يذكر أنه في أنحاء الولايات المتحدة، أصيب بالفعل أكثر من 6.9 مليون شخص بالفيروس.

وقال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد هذا الأسبوع إن أكثر من 90% من السكان لايزالون عرضة للإصابة بالفيروس. فيما لقي 202 ألف أمريكي مصرعهم من جراء الإصابة بالفيروس.