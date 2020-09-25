"الهلال الأحمر" يطلق مبادرة "حمايتك دورنا" لنشر الوعي بفيروس كورونا

أطلق الهلال الأحمر، أولى مراحل مبادرة "حمايتك دورنا"، بالشراكة مع شركة السويس للتنمية الصناعية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تتبنى رسالة نشر وتعزيز الوعي المعرفي الصحيح، للعديد من الشرائح والفئات العمرية المختلفة بمحافظة السويس، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

تستهدف المبادرة، أكثر من 14 ألف مستفيد بشكل مباشر من المترددين على المكاتب البريدية، خلال برنامج تكافل وكرامة على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك من خلال آليات تطبيق استراتيجية الشراكة القائمة على تقديم الدعم الفني، بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري المدربين، وفقا للمعايير العالمية.

لتقديم خدمات التعقيم والتطهير الشامل لمكاتب البريد وخدمات التوعية الصحية لجموع المستفيدين، إلى جانب خدمات الدعم العيني المتمثلة في الإمدادات المقدمة والممولة من قبل شركة السويس للتنمية الصناعية.

والمتمثلة في توفير كل ما يلزم من مواد التعقيم والتطهير بمكاتب البريد، بالإضافة الى مستلزمات الحماية الشخصية للمستفيدين، وذلك إنطلاقا من الايمان بأهمية المسئولية المجتمعية لدى كافة شركاء المبادرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة خلال شهر سبتمبر والتي أسفرت عن تقديم خدمات التوعية الصحية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وخدمات التعقيم والتطهير لمقرات المكاتب البريدية، إلى جانب إمداد كافة المستفيدين من المواطنين بالكمامات والمطهرات الكحولية، والذين تجاوز عددهم 6700 مستفيد من المترددين على ثمانية مكاتب بريدية خلال المرحلة الأولى.ولا تزال فعاليات المبادرة مستمرة على مدار شهر أكتوبر 2020.

ويستعد الهلال الأحمر المصري، بخطة شاملة للتخفيف من اثار الفيضانات التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بفرق مجهزة و مدربة علي التعامل اثناء الكوارث الطبيعية وتشمل على تقديم خدمات الإسعافات الأولية بالإضافة إلى العمليات الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء.

وتم وضع خطة للاستجابة والدعم في حال سوء الأحوال الجوية، بدعم إغاثي من المركز الرئيسي في القاهرة إلى الأفرع، وكذلك الدعم من المخازن الاستراتيجية المنتشرة في الجمهورية، وتم رفع حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية بفرق مجهزة على مدار الساعة.

وكذلك فرق دعم بالمحافظات المتوقع حدوث سيول بها، سواء من داخل المحافظة أو تطبيقا لخطة الدعم والإزاحة من الفروع المجاورة.

وأكد الناظر، على أن الهدف الأساسي ومهمة الهلال الأحمر، هو مساندة السلطات وأجهزة الدولة في حالات الأزمات والكوارث، على أن تكون تلك الاستجابة سريعة وفعالة.