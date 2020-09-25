فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار في التحقيقات

تستجوب السلطات الهندية، مجموعة من أبرز نجوم السينما، في تحقيق واسع النطاق عن المخدرات أحدث صدمة في قطاع الفن وتصدر عناوين الأخبار، حيث يحقق مسؤولون من مكتب مكافحة المخدرات في مزاعم تعاطي بعض الممثلين مواد مخدرة الشهر الماضي، مرتبطة بوفاة الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينج راجبوت، الذي عثر عليه ميتا في منزله في يونيو الماضي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن المكتب سيستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر الممثلات في الهند، السبت.

ولم يرد مسؤولون من المكتب في مومباي على طلب من "رويترز" للتعقيب.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية أن بادوكون، 34 عامًا، شوهدت وهي تصل إلى مومباي في وقت متأخر، من الخميس قبيل استجوابها، السبت.

واستجوب المكتب بالفعل عدة مشاهير بقطاع السينما هذا الأسبوع في مومباي، منهم منتجون ومديرو أعمال ومصمم أزياء.

وقال مسؤول في سلطات الأمن لـ"رويترز"، إن التحقيق يهدف إلى الكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات.

وسجلت شرطة مومباي وفاة راجبوت في البداية على أنها طبيعية، بينما وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها انتحار، لكن جهاز الشرطة الاتحادي يحقق الآن لاشتباهه في وجود جريمة.

وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على الممثلة ريا تشاكرابورتي صديقة راجبوت في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة الانتماء إلى "عصابة مخدرات"، وذلك وفقا لما ورد في نسخة من طلب إطلاق سراحها بكفالة.

وتحتجز السلطات تشاكرابورتي وشقيقها شويك في مومباي حاليا.