الهند تسجل أعلى نسبة تعافي من كورونا في العالم بـ79%

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تعافي أكثر من 4.2 مليون شخص من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، لتسجل الهند أعلى نسبة تعافي من الفيروس في العالم.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، أن الوزارة عزت ارتفاع نسبة التعافي (79.28 %)، الأعلى في العالم، إلى الإجراءات الفعالة التي تقودها الحكومة للتشخيص المبكر من خلال إجراء اختبارات طبية ومراقبة سريعة؛ ما حقق هذا الإنجاز العالمي.

وتعد الهند ثاني أكثر الدول تضررًا على مستوى العالم بالجائحة وتمثل نحو 17% من جميع حالات الإصابة في العالم، فيما أبلغت عن تسجيل أعلى عدد إصابات بالفيروس بمتوسط 90 ألف حالة في اليوم منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.