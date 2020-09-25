رئيس إيناكتس الأزهر: وفرنا فيلتر بنصف جنيه بكفاءة N95 لـ5 آلاف طبيب

استضاف الإعلامي أحمد فايق عددًا من أعضاء فريق جامعة الأزهر الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية التي نظمتها مؤسسة إيناكتس العالمية متفوقًا على 4 آلاف جامعة على مستوى العالم منها 32 جامعة من كل دولة في العالم، خلال مرحلة التصفيات الأخيرة، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC".

وقالت الدكتورة فاطمة سري مدير برنامج إيناكتس بمصر: "إيناكتس كندا نافسنا منذ عام 2018، ومع ذلك أرسلوا لنا مقطع فيديو يهنئونا فيه على فوزنا بكل روح رياضية".

وأشار شريف سيد مصطفى رئيس الفريق، إلى أن المسابقة كانت غريبة وغير معتادة هذا العام بسبب تنظيمها "أون لاين" وهو ما مثل تحديًا كبيرًا للفريق.

وحول المشروع الفائز بالمسابقة، قال رئيس فريق إيناكتس جامعة الأزهر: "بحيرة قارون تعتبر من أكبر البحيرات على مستوى مصر ومصدرا كبيرا للإنتاج السمكي، لكننا فوجئنا بانحدار الإنتاج السمكي لأقل من 10%، إذ كانت توفر الدخل لـ4000 شخص و1000 شخص لمهن متنوعة، وبدأ الناس يهاجرون إلى السودان والبحر الأحمر وأسوان".

وأردف: "تقشير الجمبري كان رفاهية هناك، لكنه أصبح ضرورة للمعيشة، ويتقاضى الفرد هناك 10 جنيهات في اليوم، وأكثر من 60% من الأهالي هناك تحت خط الفقر، لذلك فكرنا في الاستفادة من مخلفات الجمبري".

وقالت إيمان شوقي عبدالهادي: "البط بقى فيه رائحة الجمبري، وعشان كده فكرنا في المشروع، عملنا التوابل من مخلفات الجمبري كمرحلة أولى، وعملنا 100 خط إنتاج ووفرنا الفرص لـ800 مرأة، وبدأنا ننسق مع شركات للحصول على هذه المنتجات".

وقال يحيى محمد الغنيمي، عضو الفريق: "نسبة التصحر زادت في الأراضي القريبة، واكتشفنا إن الأماكن التي يجري فيها إلقاء مخلفات الجمبري أعلى من أي مكان آخر، لذلك حللناه واكتشفنا أنه في إمكاننا استخلاص الشيتوزان الذي يدخل في 240 صناعة من مخلفات الجمبري لإنتاج سماد عضوي، وبالتالي فإن الأهالي سيستزرعون الجمبري ويستخدمونه في الصناعة".

وأوضح: "بعض أفراد الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما مثل تحديًا كبيرًا لنا وأصررنا على استكمال المنافسات، وفكرنا في إفادة المجتمع بالأدوية".

بدوره أشار رئيس الفريق، إلى أن الفريق استخدم الشيتوزان لالتقاط الفيروسات شرط وجود تجاذب كهربي: "فكرنا في الطاقم الطبي لأنه المستهدف الأكبر من الفيروسات، لذلك جاءت فكرة الشيتو فيلتر بنصف جنيه، وهو بنفس كفاءة N95 ووفرناه لـ5 آلاف طبيب".