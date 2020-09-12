رئيس التحرير

محمود مسلم

الطيب يهنئ طلاب الأزهر بعد حصولهم على المركز الأول بمسابقة إيناكتس

كتب:

بسمة عبدالستار
09:48 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عبر حسابه الشخصي فيس بوك، طلاب الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشروعات المجتمعية.

وكتب الطيب، خالصُ التهنئة لأبنائي وبناتي طلاب جامعة الأزهر، لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.

وتابع، أدعو الله أن يوفقهم لتطويع العلم في خدمة وطنهم والإنسانية. 

اقرأ المزيد:

"صوت الأزهر" تبرز رسائل أحمد الطيب بشأن جائحة كورونا

أحمد فتحي يجسد دور خلدون في "الطيب والشرس واللعوب"

الطيب: "جسدت جمال عبدالناصر ومخفتش من أحمد زكي"

أحمد الطيب عن عدم تسجيل صلاح: "كتير علينا يا فخرنا.. وثقتنا فيك كبيرة"

أحمد الطيب لطلاب أفريقيا: نهضة قارتكم لن تقوم إلا بسواعدكم