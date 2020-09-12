الطيب يهنئ طلاب الأزهر بعد حصولهم على المركز الأول بمسابقة إيناكتس

هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عبر حسابه الشخصي فيس بوك، طلاب الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشروعات المجتمعية.

وكتب الطيب، خالصُ التهنئة لأبنائي وبناتي طلاب جامعة الأزهر، لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.

وتابع، أدعو الله أن يوفقهم لتطويع العلم في خدمة وطنهم والإنسانية.