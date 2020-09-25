انتحار طالب ثانوي شنقا لرسوبه في مادة بالدقهلية

أقدم طالب في المرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية، اليوم، على الانتحار لعدم لرغبته في استكمال تعليمه، بعد مروره بحالة نفسية سيئة لرسوبه في مادة بالعام الدراسي السابق.

وأعد الطالب لنفسه مشنقة في سقف غرفته بقرية "البقلية" دائرة مركز المنصورة، مستخدما حزام جلد، وقميص وربطهما في سقف الغرفة وشنق نفسه بهم، لتتفاجئ أسرته بجثته متدلية من سقف الغرفة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بوصول جثة "رضا ح. ن" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بقرية البقلية "جثة هامدة" ادعاء شنق.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، لمكان البلاغ، وتبين وجود حزام جلد وقميص معلقين في حلقة حديدية بسقف غرفة نوم المتوفي.

وبمناظرة الجثة في مستشفى الطوارئ، تبين وجود آثار خنق في الرقبة، وعدم وجود أي إصابات أخرى ظاهرة في الجسم.

وبسؤال والد المتوفي "ح.ن" 45 سنة، مقيم بذات العنوان، أكد في محضر الشرطة، أن نجله عاش الفترة الأخيرة في حالة نفسية سيئة بعد رسوبه في مادة بامتحانات الصف الثاني الثانوي، وعرض رغبته في عدم استكمال تعليمه، وهو ما كنا نقابله بالرفض، وكان يرغب في أن يبدأ العمل المهني، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأوضح والد المتوفي أنهم لاحظوا غياب نجله وفتح غرفته ووجوده مشنوقا داخل الغرفة، وفكوه، ونقله لمستشفى الطوارئ، وكنا نتمنى أن يكون مجرد إغماء، إلا أن الأطباء أكدوا وفاته بمجرد وصوله للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9150 لسنة 2020 إداري مركز المنصورة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي، بتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن بعد ذلك.