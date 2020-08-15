انتحار طالب بالثانوية الأزهرية بسبب درجاته السيئة في المنوفية

لقى طالب بالثانوية الأزهرية يدعى "ب. ع" مصرعه، بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد استقبال بلاغ، بانتحار طالب ثانوية أزهرية، يقيم بقرية جريس بأشمون عقب ظهور نتيجة الامتحانات، ودخوله في حالة نفسية سيئة، بعد تعثرة الدراسة، وإقدامه على الانتحار.

وبسؤال أسرة الطالب، أكدوا أنه انتحر نتيجة التعثر الدراسي في الامتحانات، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر رقم 15846 إداري مركز أشمون، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.