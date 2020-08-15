رئيس التحرير

محمود مسلم

انتحار طالب بالثانوية الأزهرية بسبب درجاته السيئة في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:33 ص | السبت 15 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقى طالب بالثانوية الأزهرية يدعى "ب. ع" مصرعه، بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد استقبال بلاغ، بانتحار طالب ثانوية أزهرية، يقيم بقرية جريس بأشمون عقب ظهور نتيجة الامتحانات، ودخوله في حالة نفسية سيئة، بعد تعثرة الدراسة، وإقدامه على الانتحار.

وبسؤال أسرة الطالب، أكدوا أنه انتحر نتيجة التعثر الدراسي في الامتحانات، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر رقم 15846 إداري مركز أشمون، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

اقرأ المزيد:

المنوفية تسجل "صفر" إصابات بكورونا لليوم الثامن على التوالي

محافظ المنوفية يستقبل مطران بنها وقويسنا

غلق 16 صيدلية مخالفة في المنوفية

الانتهاء من فرز 350 لجنة في المنوفية

الانتهاء من فرز 140 لجنة فرعية في المنوفية

جامعة المنوفية تعلن حاجتها لوظائف شاغرة.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

رئيس "انتخابات المنوفية" لـ"الوطن": كبار السن والمرأة الأكثر تصويتا

"قومي المرأة المنوفية" يمكّن مسنة وزوجها من التصويت في انتخابات الشيوخ

انتظام فتح لجان انتخابات الشيوخ لليوم الثاني في المنوفية

تواجد أمني بمحيط لجان الشيوخ في المنوفية