هدى عبدالناصر: الشرق الأوسط ومصر محل مؤامرات وأطماع للغرب

قالت هدى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن المصريين هم بناه الأهرام، وهم أيضا من حفروا قناة السويس وأنشأوا السد العالي، وستظل مصر دائما تنشئ المشروعات التي تحير دول العالم، ولم يقم بهذا فضائيين كما يشاع.

وأضافت "عبدالناصر"، خلال استضافتها ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكرى، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أكد أن الوحدة بين مصر وسوريا، تحتاج لـ5 سنين، ولكن وبسبب المؤامرات التي انتشرت في تلك الآونة، وعندما قامت بفحص بعض الوثائق البريطانية حول تلك الوحدة وجدتها حملت عنوان "الأزمة السورية".

وأوضحت أن أغلب الدول غضبت كثيرا، من قيام الوحدة بين مصر سوريا بسبب كلمة الرئيس، أنه أصبح هناك دولة كبرى في الشرق، مؤكدة أن الشعب السوري يحب الشعب المصري والمؤامرات الكثيرة أفشلت الوحدة.

وتابعت: "شاهدت كلمة لوالدى يقول فيها أن الغرب يريد تفتيت سوريا منذ الحرب العالمية الثانية، واتخضيت من هذا الكلام، ورفعته على حسابي على فيس بوك، وشاهدت الآلاف من التعليقات من السوريين، مختتما حديثها بأن الشرق الأوسط والعالم العربي محل مؤامرات وأطماع الغرب".