وزيرة الثقافة تلقي كلمة في إحياء ذكرى جمال عبدالناصر الاثنين

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان "جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات"، الذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة صباح الاثنين الموافق 28 سبتمبر الحالي، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين.

يقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذكرى الزعيم جمال عبدالناصر، وبمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله؛ ويتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية و3 جلسات بحثية، إضافة إلى مائدة مستديرة؛ وذلك على النحو التالي:

تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 11 لـ11.30 صباحا: حيث تبدأ بكلمة أمين عام المؤتمر محمد الشافعي، ثم كلمة رئيس المؤتمر المفكر الكبير محمد فايق، تليها كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وأخيرًا كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

الجلسة الأولي تبدأ في تمام الساعة 11.30: 12.30 "العروبة والمشروع الوحدوي" رئيس الجلسة الدكتور جمال شقرة، ويشارك بها: الدكتور أحمد يوسف أحمد، والمفكر اللبناني أسعد السحمراني، والدكتور عاصم الدسوقي.

وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة 1.00 : 2.00 م "مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو"، رئيس الجلسة المستشارة تهاني الجبالي، ويشارك بها: الدكتور جمال زهران، حسن غزالي، الدكتور سيد فليفل، والدكتور علي الدين هلال.

والجلسة الثالثة وتبدأ في تمام 2.00 : 3.00م بعنوان: "الاقتصاد الوطني .. التنمية والإنسان"، رئيس الجلسة الدكتور مجدي زعبل، ويشارك بها: الدكتور شريف جاد، والدكتور شريف قاسم، والمهندس صبري عشماوي.

وفي الختام المائدة المستديرة في تمام الساعة 3.00 : 5.00 مساء "الثقافة والفنون والإعلام.. قوة مصر الناعمة"، يديرها: المؤرخ محمد الشافعي، ويشارك بها: المخرج أحمد فؤاد درويش، والدكتور أيمن الشيوي، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة سميحة أيوب، والإعلامي محمد الخولي، والدكتورة هدى زكريا، الأديب يوسف القعيد.

وتقام الاحتفالية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بالحضور إلا لمن سجل مسبقًا عبر واتس آب على الرقم التالي: 01008130075؛ ويتم بث الاحتفالية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيس بوك وقناتها على يوتيوب.