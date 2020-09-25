أحمد السقا يحيي الذكرى العاشرة لوفاة والده

أحيا الفنان أحمد السقا، الذكرى العاشرة لوفاة والده المخرج صلاح السقا، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

ونشر "السقا"، صورة تجمعه بوالده، مجمعة مع صورة أخرى مع نجله معلقا: "كل أب لازم يعرف إن ابنه هيتعلم من أفعاله مَش من كلامه، النهاردة الذكرى العاشرة لأبويا الله يرحمه.. أسألكم الفاتحة.. الله يرحمك يا أبويا، ويا رب أعلم اولادي زي ما أنت علمتني".

ويعد المخرج صلاح السقا واحدا من رواد فن تحريك العرائس في مصر، ومن أشهر أعماله إخراجه لمسرحية "الليلة الكبيرة"، من تأليف الشاعر صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي.

ولد في محافظة الدقهلية في 11 مارس 1932، تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمل لفترة بالمحاماة وبعد ذلك التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجي أورازوف والذي يعد الأب الروحى لفنانى العرائس في العالم، ليسافر بعدها المخرج صلاح السقا إلى رومانيا ليحصل من هناك على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، وعاد إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969.

وساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، الكويت، قطر، وتونس، والعراق، كما أجرى العديد من البحوث على "تاريخ فن العرائس" وهى ما قررت بعد ذلك على طلبة الأقسام الخاصة بالمعاهد، وكلية التربية، ورحل عن عالمنا المخرج صلاح السقا في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 2010 عن عمر ناهز 78 عاما.