أحمد السقا يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد بدعاء مؤثر

هنأ الفنان أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب "السقا" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللهم إنّا نسألُك عامًا، يتجلّى فِيه لطفك ويتسع فِيه رزقك وتمتدُ فِيه عافيتُك، ونستفِتح فِيه برحمتِك"، مختتمًا منشوره بوسم: "عام هجري جديد 1442".

وظهر أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي يوميًا في برنامج المسابقات "اغلب السقا"، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار".