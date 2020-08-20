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أحمد السقا يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد بدعاء مؤثر

السقا: اللهم إنّا نسألُك عامًا يتجلّى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك

كتب:

أحمد حامد دياب
08:27 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
أحمد السقا

أحمد السقا

هنأ الفنان أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب "السقا" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللهم إنّا نسألُك عامًا، يتجلّى فِيه لطفك ويتسع فِيه رزقك وتمتدُ فِيه عافيتُك، ونستفِتح فِيه برحمتِك"، مختتمًا منشوره بوسم: "عام هجري جديد 1442".

وظهر أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي يوميًا في برنامج المسابقات "اغلب السقا"، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار".

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