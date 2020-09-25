عاجل.. تحطم طائرة عسكرية شرق أوكرانيا (فيديو)

نقل وسائل الإعلام المحلية في أوكرانيا عن شهود عيان نبأ سقوط طائرة تدريب عسكرية من طراز "أن 26" قرب مدينة تشوهويف في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، ما أدى إلى وقوع إصابات، دون الإعلان عن سقوط قتلى جراء الحادث.

ذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية، تقل مجموعة من طلاب جامعة خاركيف التابعة للقوات الجوية، بحسب موقع "أوكرانيا برس".

وظهر مقاطع فيديو نشرها السكان المحليون النيران تشتعل في مكان تحطم الطائرة وحطامها.