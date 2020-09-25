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عاجل.. تحطم طائرة عسكرية شرق أوكرانيا (فيديو)

كتب:

سيد خميس
09:15 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
طائرة عسكرية أوكرانية

طائرة عسكرية أوكرانية

نقل وسائل الإعلام المحلية في أوكرانيا عن شهود عيان نبأ سقوط طائرة تدريب عسكرية من طراز "أن 26" قرب مدينة تشوهويف في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، ما أدى إلى وقوع إصابات، دون الإعلان عن سقوط قتلى جراء الحادث.

ذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية، تقل مجموعة من طلاب جامعة خاركيف التابعة للقوات الجوية، بحسب موقع "أوكرانيا برس".

وظهر مقاطع فيديو نشرها السكان المحليون النيران تشتعل في مكان تحطم الطائرة وحطامها.

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