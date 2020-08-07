القصة الكاملة لحادث سقوط طائرة خاصة ومصرع شخصين بالجونة

لقى شخصين مصرعهما، أمس، إثر تحطم طائرة شراعية خاصة، تقل قائدها وشخص مرافق له، في رحلة تجريبية بمدينة الجونة، خلال رحلة ترفيهية، حيث فشلت محاولات إنعاش قلبي رئوي لهما لدى وصولهما المستشفى.

كشف التقرير الطبي لمصرع شخصين راكبي الطيارة الشراعية الخاصة، وهما أكرم الحصرى 36 سنة، ومحمد سعيد 61 سنة أنهما وصلا إلى المستشفى مصابان بنزيف داخلي، واشتباه كسور متعددة بالجسم، ولا يوجد تنفس ولا يوجد أي علامات حيوية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لهما، لكن دون جدوى، وتم إعلان وفاتهما، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وأكد مصدر طبي لـ"الوطن"، أن المتوفيان وصلا المستشفى الساعة 11:40 دقيقة، وقامت الأجهزة الطبية بعمل محاولة انعاش قلبي ورئوي لهما لمدة عشر دقائق، لكن دون جدوى، وتم إعلان وفاتهما الساعة 11:50 دقيقة من صباح الخميس.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بسقوط طائرة شراعية خاصة صباح الخميس، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وتم نقلهما إلى مستشفى الجونة وتوفيا قبل محاولة إسعافهما.

وفتحت أجهزة البحر الأحمر، تحقيقات حول حادث الطائرة والتي تملكها شركة خاصة، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال مالك الشركة الخاصة والتي تملك الطائرة.

وانتقل فريق من نيابة البحر الأحمر الكلية لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ النيابة العامة إجراءات التحقيق لكشف كيفية وقوع ملابسات الحادث.

وأكد محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، أن الطائرة تتبع شركة خاصة من وحاصلة على جميع موافقات وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى أن قائدى الطائرة كانا يقومان برحلة تجريبية، وحدث بها عطل مفاجئ فاضطر قائدها للهبوط المفاجئ ولم يتمكن من إخطار برج المراقبة، ونجم عن الحادث وفاة قائدى الطائرة، الطيار محمد سعيد، والطيار أكرم الحصري.

وأعلنت وزارة الطيران المدنى بأن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز ابولو فوكس وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث علي ممر الهبوط بمطار الجونة حيث كانت تقوم برحله تجريبيه وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدى الطائرة وهما الطيار اكرم الحصرى و الطيار محمد سعيد.

وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية، لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران، للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية، والوقوف على أسباب الحادث.