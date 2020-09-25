"التنمية المحلية": قروض لـ401 مشروع صغير للمرأة المعيلة في 16 محافظة

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 401 مشروع صغير ومتناهى الصغر للمرأة المعيلة بنسبة 69٫7% من إجمالى 575 مشروعاً أقرضها الصندوق باستثمارات بلغت 6٫2 مليون جنيه فى 18 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى.

ووجه «شعراوى» القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، مشيراً إلى أنه تمت زيارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ ومطروح والقليوبية، خلال الفترة الماضية.

وأشار «شعراوى» إلى أن صندوق التنمية المحلية، الذى يعد إحدى آليات دعم التنمية الاقتصادية بالقرى، حيث يقوم بتقديم قروض ميسَّرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل، والتى تحتاجها القرى، ما يسهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية، بالتخفيف من حدة البطالة، وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل. وأضاف الوزير أن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء فى سداد أقساط المشروع تعادل دورة إنتاج كاملة وتختلف حسب طبيعة كل مشروع، موضحاً أن الوزارة تساعد المتحررين من الأمية بمنحهم قروضاً ضمن مشروع «قرية مصرية بلا أمية»، كما يسمح الصندوق للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق، وانتظموا فى السداد حتى نهايته بالحصول على قرض آخر للتوسع فى المشروع، لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل بتكلفة منخفضة تبلغ 4% سنوياً.