"التموين" توضح سبب تقليل وزن رغيف الخبز: نستهلك 800 طن قمح شهريا

كشف المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين، عن السبب وراء تقليل وزن رغيف الخبز، ويرجع ذلك إلى أننا كنا نستهلك في الفترات السابقة 900 طن من القمح شهريا ووصلنا حاليا إلى 800 طن شهريا، وذلك بعد متابعة وزير التموين وتطبيق منظومة الخبز الجديدة وأن معدلات الاستهلاك للقمح بدأت تقل.

وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الـ900 طن التى كان يتم استهلاكها لم تكن تذهب لمصادرها الطبيعية وكان هناك زيادات وفقد بشكل كبير، فكان تقليل وزن رغيف الخبز من ضمن معدلات تقليل الفقد.

وتابع أن الفقد كان نتيجة عدم الوعي من المواطن "يعني المواطن كان ممكن يأكل حتة أو اثنين من الرغيف والباقي يتم رميه، وهناك بعض المواطنين كانوا يستخدمون الخبز كعلف، فكان الرغيف لا يتوجه للإستخدام الأمثل الخاص به"، مؤكدا على وجود قيادة رشيدة ودراسة للأفكار وتقليل الفقد والترشيد.