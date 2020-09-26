التموين توضح شروط استخدام المصريين بالخارج لبطاقات التموين

منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحق للمصريين بالخارج الذين كانوا يمتلكون بطاقات تموينية قبل السفر في الاحتفاظ بها، وتشغيلها بشروط، مع وضع شروط أخرى لإعادة تفعيلها مجددًا بعد العودة من الخارج، وترصد "الوطن" هذه الشروط :

** المسافرون بالخارج يجب عليهم إخطار وزارة التموين بسفرهم لمدة تزيد على 6 أشهر، لإيقاف صرف البطاقة بشكل مؤقت خلال الفترة التي يقضيها خارج الدولة، ويحصل بموجب الإخطار على إيصال.

** قرار إيقاف الصرف للفرد وليس للبطاقة كلها، أى باقي أفراد البطاقة سيقومون بالصرف الشهري بشكل طبيعي للسلع والخبز.

** عدم قيام المصري المسافر بالخارج بإخطار الوزارة بسفره لمدة تزيد عن 6 أشهر، يعرض نفسه للحذف النهائي من البطاقة.

** بعد عودة المواطن من السفر، يتوجه إلى مكتب التموين مرة أخرى ومعه الإيصال وصورة من جواز السفر، ويقوم بالعودة للبطاقة التموينية بموجب العودة الرسمية ليصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

يذكر أنه في أغسطس من عام 2018، اجتمع وزير التموين علي المصيلحي بنبيلة مكرم وزيرة الهجرة، حيث شهد اللقاء نقاشاً حول المشاكل الخاصة بأسر العاملين المصريين بالخارج المتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حيث تعهد وزير التموين بأنه سيتم تمكين الزوجة من إضافة أبنائها على بطاقات التموين وفق القواعد والشروط المنظمة لهذا الشق دون الإلزام بتواجد الزوج فى مصر خلال عمليات التسجيل.

تفعيل وإصدار بطاقات التموين.. الخدمات الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية

أعلنت مصادر وزارة الاتصالات، الخدمات الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها بشكل تجريبي قبل أسابيع، حيث كانت الخدمات الأكثر طلبا هي: تفعيل بطاقات التموين، ثم استعلام عن سريان محرر مميكن، وهذه الخدمة تندرج تحت بند خدمات التوثيق، ثم إصدار بطاقة التموين بدل التالف والتي تقدمها وزارة التموين.

وتابعت الوزارة، أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية بلغ نحو 80 ألف موطن، مشيرة إلى أن هناك عددا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم تقدموا بأعداد كبيرة من الطلبات المختلفة.

مصر الرقمية هي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها في عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.