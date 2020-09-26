التموين: نمتلك 74 صومعة قمح على مستوى الجمهورية

قال المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين، إن الدولة تملك 74 صومعة موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه في نهاية عام 2020 سيتم افتتاح صومعة جديدة في الصالحية بمحافظة الشرقية والتي تستوعب 90 ألف طن من القمح.

وأضاف توفيق، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية ام بي سي مصر 2، أنه مع أوائل عام 2021 سيتم إفتتاح صومعة في أبو صوير بالإسماعيلية بقدرة تخزينية 30 ألف طن، مؤكدا أننا مستمرين وسنصل إلي 4 مليون طن.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية جديدة يتم التفكير فيها ودراستها وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ويتم تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأنه سيتم عمل صوامع حقلية أيضا.