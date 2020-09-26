الإنجيلية: المصريون قادرون على مواجهة أي محاولات تهدد تقدم الدولة

أكّد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ثقته في تكاتف الشعب المصري لعبور التحديات ومواجهة أي محاولات تهدد تقدم الدولة المصرية.

وقال "زكي"، في بيان له، "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، نقف معًا صفًّا واحدًا، ونمضي قدمًا لتنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، واستكمال ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز في مختلف المجالات".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أؤكّد ثقتي الكبيرة في وعي الشعب المصري، الذي يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة التحديات، حفظ الله شعب مصر العظيم".

وفي سياق آخر، أعلنت مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، عدم صحة ما روّجته بعض القنوات المعادية لمصر التي تبث من الخارج، حول خروج مظاهرات من كنيسة الإخلاص بمنطقة "الطالبية".

وأكّدت المطرانية، في بيان لها، أنَّه لم تخرج أي مظاهرات من أي كنيسة في الجيزة.

وسبق وحذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، مطالبًا بالحرص الواعي على سلامة الوطن، والالتفاف جميعًا حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفته مطرانية بورسعيد في بيان لها بالقول: "رئيسنا المحبوب الذي يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين، داعين الله أن يحفظ بلادنا ورئيسها في سلام وأمان".

كما سبق وأكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إن الشعب المصرى واع بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن بغرض ضرب استقراره وإيقاف عجلة التنمية والانجازات التى تشهدها بلادنا فى كافة المجالات

وأوضح "حنا"، في بيان له، أنَّ المصريين رفضوا الاستجابة لكافة دعوات الفوضى التى أطلقها أعداء الوطن لزعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن القومي والسلم الأهلي

وأضاف رئيس الأساقفة: "سيسجل التاريخ تلك الفترة بما فيها من جهود تنموية ضخمة يحاول أعداء الوطن تعطيلها من أجل تحقيق مخططات وأغراض خبيثة".