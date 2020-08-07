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محمود مسلم

أندريه زكي يلقي أولى عظاته "بعد العودة" بإنجيلية مصر الجديدة

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الوطن
01:30 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته "بعد العودة" بإنجيلية مصر الجديدة

رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته "بعد العودة" بإنجيلية مصر الجديدة

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، الأحد القادم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، يأتي ذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كل الخدمات والأنشطة الروحية.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، قد قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، وذلك مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في 3 أغسطس الجاري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

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