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نائب سابق ونجله يترشحان لـ"نواب"الدقهلية: "لو استبعد واحد التاني يكمل"

كتب:

صالح رمضان
05:50 م | السبت 26 سبتمبر 2020
النائب السابق طلعت مطاوع ونجلة

النائب السابق طلعت مطاوع ونجلة

تقدم كل من البرلماني السابق الدكتور طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب الأسبق، ونجله الدكتور عبد الحميد طلعت مطاوع، اليوم السبت، بأوراق ترشحهما إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة بلقاس، بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور طلعت مطاوع، في تصريحات لـ"الوطن"، أسباب ترشحه وابنه لانتخابات مجلس النواب، بقوله: "في الفترة الأخيرة، كنت في العناية المركزة، نتيجة إصابتي بأزمة قلبية، ولذلك كان التفكير في ترشح نجلي معي، وهو طبيب مخ وأعصاب بجامعة عين شمس".

وأضاف البرلماني السابق قائلاً: "مرضي  جعلني أتأخر في الترشح لليوم الأخير، وكانت فكرة ترشح نجلي معي، حتى إذا ما حدث أي عائق طبي لي ومقدرتش أكمل هو يكمل"، وأكد أنه لن يعمل أي دعاية في الانتخابات لنفسه، والتقديم اليوم فقط لمجرد وجود اسمه ضمن كشوف المرشحين.

وأنهت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بمقر محكمة المنصورة الابتدائية، أعمالها اليوم، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم دخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 313 طلباً من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فردياً.

وفي سياق مواز، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، إن 7 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب خضعوا لإجراءات الكشف الطبي أمس الجمعة، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، إلى 590 مرشحاً محتملاً.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، فضلاً عن المجلس الطبي العام.

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