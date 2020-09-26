هاني يونس يحذر من منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيق

حذر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، من منشور متداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو للتوجه للتبرع لأشخاص بعينهم، في مبنى أورام الأطفال في صيدناوي بالزقازيق، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "يونس": "خلوا بالكم، الأسماء اللى فى البوست ده مش موجودة فى المستشفى، والدواء اللى بيقولوا عليه مش موجود متوافر، يبقى قصدهم إيه قولوا أنتم؟، خلوا بالكم، من الصبح وأكثر من جهة شغالة على البوست ده، ووصلنا للنتيجة اللى ذكرتها لكم".