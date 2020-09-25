سباق دراجات بين عدد من الوزراء والسفراء.. وسفير الكاميرون يتفوق

على هامش ماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ للاحتفال بيوم السياحة العالمي، شهد السباق، منافسة من نوع خاص بين وزيرى السياحة والطيران، الدكتور خالد العناني والطيار محمد منار.

وأبرزت الصور الملتقطة من عدسات المصورين المشاركين بالماراثون، منافسة في سباق الدراجات بين العناني ومنار.

تفوق متبادل بين "العناني ومنار"

وتبادل الوزيران، العناني ومنار التفوق خلال المارثون، حيث التقطت عدسات المصورين لقطات تظهر تفوق وزير السياحة على زميله بحكومة مدبولي، وفي لقطات أخرى تُظهر عودة منار للتقدم مرة أخرى.

سفير الكاميرون يخطف الجائزة الأولى

اللقطات الأخيرة للماراثون أظهرت تنافسا واضحا بين الثنائي، دون غلبة لطرف على الآخر، ونجح سفير الكاميرون بالقاهرة في حصد لقب المارثوان في النهاية، ووعده وزير السياحة الدكتور خالد العناني بجائزة من نوع خاص وهي أن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر المقبل.

ماراثون للدراجات بمدينة شرم الشيخ للاحتفال بيوم السياحة العالمي

وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، 30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.

جاء الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و 30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

انطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما يقرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.

وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.