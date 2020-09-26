زوجة سيد حجاب تكشف تفاصيل المشاركة في جائزة الشاعر الراحل

قالت الدكتورة ميرفت الجسري، أرملة الشاعر سيد حجاب إن هناك إقبالا جيدا من الشباب على التقدم لجائزة سيد حجاب في شعر العامية، والتي أعلنت عن إطلاقها مع ريم حجاب ابنة الشاعر، مؤخرا بالتزامن مع الذكرى الـ80 لميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب.

وأضافت الجسري لـ "الوطن"، إن فكرة الجائزة كانت تروادها منذ رحيله، ضمن عدد من الأفكار لإحياء ذكراه، كما أن فلسفة الجائزة تهدف لتشجيع الأصوات الشعرية الصاعدة، وتقديمهم للساحة الثقافية في مجال شعر العامية، موضحة "سيد كان محبا لشباب المبدعين ويحرص على تقديم الدعم لمن يطلبها ويعتبرهم أولاده وتلاميذه، وقد شهدت ذلك بنفسي حتى منذ كان في الثلاثينات من عمره، ومنهم الشاعر حلمي سالم وكذلك على قنديل وغيرهما".

وقالت زوجة الشاعر الكبير، إن إطلاق الدورة الأولى من جائزة سيد حجاب، يأتي تزامنا مع الذكرى الـ 80 لميلاده، ويتشكل مجلس أمناء الجائزة من ميرفت الجسري وريم سيد حجاب والكاتب الصحفي مصطفى طاهر، الذي أعاد طرح الفكرة عليّ، مؤكدة أن لجنة التحكيم تضم نخبة من أبرز النقاد والمتخصصين فى شعر العامية.

وثمنت «الجسري» الجهود التي قامت بها أسرة الروائي خيري شلبي ، والقاص يحيى الطاهر عبدالله خلال سبتمبر الجاري، والتي أثمرت عن خروج جائزتين للرواية والقصة القصيرة، وهو ما كان دافعا لإكمال المثلت الذي يفتح الطريق لخروج المزيد من الأصوات الإبداعية الشابة في مصر، بإطلاق جائزة باسم " سيد حجاب " في شعر العامية.

وعن شروط التقديم، قالت ميرفت الجسري: يشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره 40 عاما، وألا يكون قد سبق له نشر أي ديوان شعري من قبل (الجائزة مخصصة للعمل الشعري الأول)، ويحصل الفائز على درع "سيد حجاب " في شعر العامية، كما ستتولى الجائزة طباعة العمل الفائز بالمشاركة مع إحدى أبرز دور النشر المصرية.

ويمكن إرسال الأعمال المشاركة بداية من اليوم الأربعاء 23 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020م في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:sayed_hegab_prize@hotmail.com

ويتم فتح الباب للتقدم للجائزة في 23 سبتمبر من كل عام تزامنا مع ذكرى ميلاد الشاعر الكبير، على أن يغلق باب التقدم يوم 31 ديسمبر من كل عام، ويتم الإعلان عن اسم الفائز في 25 يناير من كل عام تزامنا مع ذكرى رحيل سيد حجاب.