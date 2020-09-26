عاجل.. ابن حلمي طولان والشقيقان "عمرو وخالد" المتهمين في فيرمونت يصلون السجن

وصل المتهمون أحمد حلمي طولان والشقيقان "عمرو وخالد حسين"، إلى سجن الاستئناف، وسط حراسة أمنية مشددة، تنفيذا لأمر النيابة العامة، بحبسهم احتياطيا على ذمة قضية فيرمونت نايل سيتي.

وأمرت "النيابة العامة"، اليوم، بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، والذين أُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته "النيابة العامة"، من إجراء قبلهم.

وواجهتهم "النيابة العامة" بالاتهامات المسندة إليهم، وبالأدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.