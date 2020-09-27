نائب رئيس حزب مستقبل وطن: العملية الانتخابية المقبلة ستكون رائعة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكوين نظام القائمة والذي يضم مختلف التيارات الفكرية يستهلك جهدا كبيرا من القائمين على مثل تلك المشروعات لإفراز نواب قادرين على تمثيل مواطنين بداخل مجلس النواب.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن ائتلافات الأحزاب لا تناقش الأعضاء التي تم إدراجها في القوائم لمجلس النواب، ولكن ما يهم الجميع هو أن يكون المرشح ذا سمعة طيبة وألا يكون له شبهة جنائية، موضحا أن هناك إقبالا غير عادي على انتخابات مجلس النواب المقبلة وهو ما سينعكس بدوره على عدد الناخبين بلجان الاقتراع.

وأكد أن الحديث عن وجود ظلم تجاه بعض الأحزاب لعدم تمثيلهم الجيد تحت قبة البرلمان هو أمر طبيعي من الأعضاء، وهناك عدد من الأحزاب لم تستطع القوائم استيعاب المرشحين: "كان لازم نفضي القائمة لأحزاب أخرى، والعملية الانتخابية هتبقي أكتر من رائعة".