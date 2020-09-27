أستاذ بجامعة الأزهر: المسجد بالإسلام مكان لتعليم الحرية والمساواة

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المصريين دونا عن شعوب العالم قد أشربوا حب التدين منذ فجر التاريخ، والحديث بأن المصريين مؤمنون بطبعهم هو أمر ثابت ولا جدال فيه، وهو كلام علمي موثق تاريخيا.

وأضاف "الشيخ" خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن المساجد في الإسلام وإن كان دورا للعبادة ولكن يجب أن يكون فيه لمسه معمارية مثل مسجد السلطان حسن والذي به لمسات معمارية كبرى تشهد على مدى حب المصريين على مر الزمان وارتباطهم بدينهم، موضحا أن مصر لا يوجد بها مشكلة في أعداد المساجد كما يروج البعض: "المسجد في الإسلام ليس مقصورا على جدران، ولا أقلل من قيمة المساجد".

وأكد أن الرسول صلي الله عليه وسلم وبعد الهجرة لم يسعَ لبناء قصر للخلافة ولكنه سعى لإنشاء مسجد حيث إن المسجد في الإسلام مكان للممارسات التربوية ويعلم الحرية والمساواة: "المسجد عندنا أيقونة للمارسات التربوية وإلى الآن".