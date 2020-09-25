سائق وعامل مسجد يتقدمان لانتخابات النواب بإدفو والإجمالي 58 مرشحا بأسوان

تلقت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، نهاية يوم العمل، أمس، أوراق 6 مرشحين جدد لخوض انتخابات النواب بدوائر محافظة أسوان 2020، من بينهم سائق وعامل مسجد.

وعلمت "الوطن" أن المتقدمين للجنة انتخابات النواب بأسوان هم إدريس حسم، معلم خبير مستقل عن دائرة نصر النوبة، أسامة عبدالستار حسن، صاحب معرض سيارات، مستقل عن دائرة نصر النوبة، حسن جابر أمين، عامل مسجد بأوقاف أسوان، مستقل عن دائرة إدفو، إبراهيم علي إبراهيم، سائق، مستقل عن دائرة إدفو، هاني يوسف، مشرف شركة مقاولات، مستق عن دائرة أسوان، ومنصور السلواوي معلم خبير، مرشح حزب النصر عن دائرة أسوان، ليصل إجمالى عدد المتقدمين حتى الآن إلى 58 مرشحًا، والمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، مقسمين كالتالي:

- 17 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو.

- 10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو.

- 8 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة.

- 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.