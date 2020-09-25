المفتي ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد التقوى بالدلنجات بالبحيرة

يفتتح الدكتور محمد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، يرافقهما اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والعديد من القيادات التنفيذية بالبحيرة، مسجد التقوى بقرية أبو شوشة، التابعة للوحدة المحلية لمركز الدلنجات، بالبحيرة.

وقالت مصادر بديوان عام المحافظة، من المقرر أن يؤدي مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف صلاة الجمعة بالمسجد المذكور، عقب افتتاحه اليوم، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، المقرر 19 سبتمبر من كل عام، وهي ذكرى انتصارات أهالي رشيد البواسل على الحملة الانجليزية بقيادة فريزر، وبالتزامن مع افتتاح 15 مسجدا آخر بمدن ومراكز المحافظة.