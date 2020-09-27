خبير سياحي: أسعار العمرة ستكون مرتفعة بعد عودتها

قال الخبير السياحي، أشرف شيحة، إن شعائر العمرة ستعود مرة أخرى بعد انقطاع العمرة في شهري شعبان ورمضان والمولد النبي وكذلك الحج الذي كان رمزيا لأن السعودية حافظت على حياة المواطنين وفقا تعليمات وزارة الصحة العالمية.

وأضاف "شيحة" في مداخلة هاتفية في برنامج "حكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر": "إعلانات عودة العمرة عادت وستسمح السعودية بالعمرة من أول أكتوبر للمتواجدين داخل المملكة من مقيمين وزائرين ومواطنين على أن يتم في الأول من نوفمبر فتح الباب من خارج المملكة".

ووتابع، أن العمرة أو الحج ما قبل فيروس كورونا ستختلف عما بعد وأثناء كورونا وستكون شيئًا آخرًا: "اقتصاديًا، العمرة هتبقى عالية جدًا في ظل فيروس كورونا"، حيث سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومن ضمنها إجراء تحليل "pcr" عند السفر والعودة وكذلك عدم إقامة أكثر من شخصين في الغرفة.

ورجح الخبير السياحي، أن طلبات العمرة لن يجرى تلقيها قبل أول يناير المقبل، وذلك مع توقعات ظهور المصل المضاد وهو ما تضمنه البيان السعودي، حيث ستخضع المواعيد للمتغيرات الخاصة بجائحة كورونا.