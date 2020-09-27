خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة إلكترونيا

أتاحت وزارة الصحة والسكان، خدمة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة إلكترونيا، ورغم إتاحة الخدمة، إلا أنّ هناك تساؤلات عديدة من المواطنين، خاصة وأنّ البعض لا يمتلك رفاهية التسجيل عبر الإنترنت، ويحتاجون للذهاب بأنفسهم للمجالس الطبية لاستخراج قرار على نفقة الدولة.

ويتساءل العديد عن الخطوات والإجراءات المطلوبة لاستخراج القرار، وتستعرض "الوطن" خطوات استخراج قرار على نفقة الدولة، كما يلي:

- الذهاب إلى أقرب مستشفى حكومي، سواء عام أو مركزي أو جامعي، بالمحافظة المقيم فيها المواطن.

ـ الدخول إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، وطلب الكشف واستخراج قرار علاج على نفقة الدولة.

ـ توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية عن حالته الصحية.

ـ إرسال أوراق المريض متضمنة "صورة بطاقة رقم قومي، تقرير اللجنة ثلاثية، أبحاث وتقارير طبية حديثة عن حالة المريض"، إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

ـ يسجل الموظف المختص البيانات المقدمة بالنموذج الإلكتروني الموجود على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وإرسال طلب استخراج القرار إلكترونيًا إلى المجالس الطبية.

ـ معالجة الطلب إلكترونيًا بالمجالس الطبية، وعرضه على اللجان المتخصصة، لاتخاذ القرار وختمه وإرسال القرار للمستشفى التي أصدرت تقرير اللجنة الثلاثية.

ـ إخطار المواطن برسالة على رقم الهاتف الذي تركه بانتهاء الطلب، وعلى أثره يتجه المريض للمستشفى، لتلقي الخدمة الطبية الذي يحتاجها.

وذكرت وزارة الصحة أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 102736 حالة، بينها 94374 حالة تعافت، و5869 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.