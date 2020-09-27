نائب وزيرة الصحة: عدد شباب مصر أكثر من 60% بحلول عام 2064

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، إن مصر تعاني من مشكلة الزيادة السكانية، حيث أن هناك معدل نمو عاليا جدا وفي أماكن متنوعة من أنحاء الجمهورية، كما تعاني من الخصائص السكانية أيضا مثل التفاوت التنموي والتفاوت في الحالة الاجتماعية والحالات الصحية.

وأضاف "توفيق" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة أطلقت استراتيجيتها في السكان عام 2015 ومعها الخطة التنفيذية بمشاركة كل الجهات الموجودة على مستوى الجمهورية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، والخطة كانت لتنتهي في عام 2019، وتم وضع استراتيجية أخرى لعام 2021 وحتى 2025، موضحا أن الخطة تقضي بالارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتنظيم الأسرة والارتقاء بمستوى المواطنين، بالإضافة إلى الحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة والخدمة التوعوية الإعلامية.

وأكد أن مصر بها أكثر من 50% من سكانها من سن 15 لـ45 عاما، وهي من القوى العاملة الكبرى وستمثل نسب أعلي من 60% حتى عام 2064: "عندنا قوة بشرية رهيبة لابد من الاستثمار فيها، ووفرنا ليهم فرص العمل المطلوبة"، مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني المصري 1.9%، ونحتل المرتبة اثالثة على قارة أفريقيا، والصين وصل تعداد معدل النمو السكاني لها 0.5%.

وتابع: "الشعب المصري بحاجة ماسة إلى تغيير السلوك الخاص بالإنجاب لدي الجميع، وهي مسؤولية الإعلام، وعليهم توعيه المواطنين حول مستقبل هؤلاء الأطفال في المستقبل، ولازم نغير سلوكيات المجتمع".