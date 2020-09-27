خرائط وأفلام وثائقية.. المؤتمرات في عهد التكنولوجيا: تفاعل وتواصل

خلال فترة وجيزة، شهدت مصر تطورًا صخمًا بكل المجالات، فلم يقتصر الأمر على التحسن الكبير بالبنية التحتية ومنظومة الطرق والكباري، ومشروعات الإسكان الجديدة، أو التغييرات بقطاع النقل والاتجاه إلى الميكنة والتحول الرقمي بالحكومة، حيث طرأ التطور أيضًا في المؤتمرات للمشروعات القومية.

قبل نحو 4 أعوام، كانت المؤتمرات الضخمة للمشروعات الكبرى والمحافل المحلية والدولية، تعتمد على الأوراق وحديث المسؤولين منها مع الاستعانة بصور بسيطة، وهو ما كان يؤدي أحيانًا لتشتيت الحاضرين وملل المتحدث أو الوقوع في خطأ بالقراءة، ولكن مع إطلاق مؤتمرات الباب الوطنية والمنتدى العالمي، فضلا عن تعدد المشروعات القومية بمختلف المحافظات، زاد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تم ترسيخها بالبلاد، ما ساهم في زيادة التفاعل والمتابعة بين الحضور والمتابعين مع المتحدث، والتوثيق للتغييرات، وإمتاع العين.

باتت تلك المؤتمرات الرئاسية والوزارية بمختلف المحافل تعتمد على "الداتا شو" و"الباور بوينت" والخرائط والأفلام الوثائقية أو التسجيلية والفيديو، فضلًا عن الفيديو كونفرانس، آخرها، اليوم، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المشروعات القومية، بنطاق محافظة القاهرة، من بينهم مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

أستاذ إعلام: التكنولوجيا تخلق حالة من العرض الجذاب الفعال والاتصال الإيجابي مع الجمهور

الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، ثمن الاعتماد على التكنولوجيا في المؤتمرات الرئاسية والوزارية وافتتاح المشروعات الكبرى وغيرهم، موضحًا أنَّ ذلك يخلق حالة من العرض الجذاب الفعال والاتصال الإيجابي بين المسؤوليين والجماهير الموجودة، ويرسخ من مبدأ المصداقية بين الحكومة والشعب.

وأضاف "العالم"، لـ"الوطن"، أنَّه أمام تنوع وتعدد المشروعات التي يتم افتتاحها بإستمرار حاليا، سار استخدام التكنولوحيا ضرورة حتمية، خاصة مع التباعد الجغرافي مع عشرات المشاريع ذات الطبيعة النوعية، من جامعات ومصانع وأخرى منتجة.

وتابع أنَّه باتت هناك حاجة ملحة لاستخدام التكنولوجيا في أساليب العرض والتقديم، من خلال حديث الوزراء وكبار المسؤولين لما يتناوله المؤتمر، وعرض التغييرو التطور الذي شهدته القطاعات المختلفة وأنه ليس مجرد حديث مرسل.

ولفت العالم إلى أنَّ الاعتماد الواسع على التكنولوجيا المتنوعة حاليًا من عرض الخرائط والأفلام التسجيلية، يعتبر توثيقًا كبيرًا لما يجري بالمؤتمر، ويكسر الملل بين الجمهور ويزيد من دائرة الفئات المخاطبة خلال الحديث.