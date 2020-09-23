سفير الطفولة: استجابة الرئيس السيسي لطلبي دعمني كثيرا

أعرب الطفل مهند عماد، سفير الطفولة، عن سعادته الكبيرة بالاستجابة لطلبه بتطبيق مادة احترام الآخر، والذي طلبه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كنت حاسس بفخر شديد جدا من الاستجابة لطلبي، والرئيس دعمني جدا بالقرار ده".

وأضاف "عماد"، في لقاء خاص مع قناة "الحدث اليوم"، أنه بطل الجمهورية في السباحة، وحصل على ثلاث ميداليات ذهبية في السباحة، كما أنه متواجد في "كورال الأوبرا" لذوي الاحتياجات الخاصة،

وتابع أن فريقه في الأوبرا يعمل على أغاني عديدة أغلبها أغاني وطنية، لافتا إلى أنه لا يخاف من الظهور على مسرح في العزف.

وأردف أن الوقوف أمام الرئيس السيسي له رهبة بالتأكيد، ولكنه استطاع التحكم في نفسه بصعوبة شديدة، خاصة أنه كان أمام الرئيس السيسي بنفسه، لافتا إلى أنه طلبه بتطبيق مادة احترام الآخر بسبب معرفته بالعديد من المشاكل لطلاب الدمج في مدارس مختلفة، وكان يرغب أن يتحدث بصوتهم