28 سبتمبر يوم عالمي للتحذير من السعار.. والبيطريين: نعقم الكلاب الضالة

تحل اليوم 28 سبتمبر الذكرى السنوية للاحتفال باليوم العالمي لداء الكلب، إذ يوافق هذا التاريخ ذكرى وفاة العالم لويس باستور الذي له الفضل بابتكار أول لقاح ضد المرض، ويعرف داء الكلاب أو "السعار" باعتباره فيروسا معديا يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بالتهاب حاد في الدماغ، يصيب الثديات المنزلية والبرية، والإنسان.

وتقول بعض التقارير إن الفيروس يتواجد في إفرازات الحيوانات المعدية، وينتقل إلى الإنسان إذا عضته إحدى هذه الحيوانات أو في حال حصل له بتر في رجله وتعرض حينها لبصاق الحيوان المريض، مع التشديد على ضرورة التعامل مع هذا المرض بشكل فوري وإلا فيؤدي إلى الموت السريع، وقد يتأخر ظهور أعراض المرض من 60-300 يوماً بعد العض.

الأعراض تظهر ما بين 60 لـ 300 يوم بعد العض والمرض يتطلب علاجا فوريا

وللعلاج الفوريّ دورٌ هامّ في إيقاف تفاقم أعراض المرض، إذ يُنصح بغسل منطقة الجرح بالماء والصابون دون حكه، ومن الضروري زيارة أقرب مركز طبي، عند ظهور أعراض داء الكلاب عند الإنسان حينها لا يفيد العلاج؛ فغالباً ما يؤدي إلى الموت، لذلك فإنه لإيقاف احتمالية الإصابة بالفيروس ينصح بإزالة الداء الكلبي عبر تلقيح الحيوانات المعرضة ضد المرض، من خلال تضافر لجهودٍ عديدةٍ من الخدمات البيطرية والصحة العامة والمجتمع المحلي.

ويذكر أنه يلقى حوالي 55 ألف شخص حتفهم جراء هذا الفيروس كل عام مما يعادل حالة وفاة كل عشرة دقائق، وفي كل مرة يتعرض فيها شخصٌ للعض من حيوان مصاب من الضروري حينها إعطاؤه اللقاح للحد من انتشار المرض والقضاء عليه، إذ يُعد العضّ الطريقة الأسرع والأكثر انتشاراً من حيوان معدٍ إلى الإنسان.

وقد أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن عدد الكلاب الضالة حسب آخر الإحصائيات 15 مليون كلب ضال، والتوازان البيئي في مصر يقتضي أن يكون العدد من 6 إلى 7 ملايين وهو ما يوضح أن هناك فرقا شاسعا بين المفروض والواقع وذلك يتطلب منا مجهودا كبيرا، كما أن آخر إحصائية تقول إن حالات العقر تقترب من 400 ألف حالة سنوية ومائة حالة وفاة للإنسان وهذا نذير خطر.

وأضاف سليم خلال احتفالية نظمتها النقابة السبت الماضي تحت شعار "معا ضد السعار"، أنهم يحتفلون باليوم العالمى للسعار الذى يعد من الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أن خطورة المرض لا تكمن في أن السعار مرض قاتل، لكن الخطورة تكمن في الحيوانات الضالة التي تنقل الكثير من الأمراض وقد تصل إلى مرحلة الوبائيات في بعض الأمراض بعد انتقالها للإنسان.

وقال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، إن فعاليات الاحتفالية تبدأ بمستشفى الحيوانات الأليفة بالعباسية، بإجراء عمليات جراحية لتعقيم الكلاب الضالة للحد من تكاثرها، وأيضا إعطاء لقاح مرض السعار وإطلاقها مرة أخرى وهذه من ضمن الاستيراتيجية الدولية للسيطرة على السعار، لافتا إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السعار يوم 28 سبتمبر من كل عام.