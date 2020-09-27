بعد توجيه الرئيس باستمرارها.. أماكن وطرق صرف منحة الـ500 جنيه

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، بنطاق محافظة القاهرة، إلى جانب افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، لدعم القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19".

وترصد "الوطن" أماكن وطرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والاحتياطات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين لصرف المنح دون التزاحم، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء سابقا.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، المتأثرة بتداعيات كوفيدـ 19، باتباع مجموعة من الإجراءات.

إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ـ يستقبل المستفيد من المنحة رسالة من رقم 2030، على رقم الهاتف المحمول الذي سجله على موقع وزارة القوى العاملة.

ـ تتضمن الرسالة موعد استلام المنحة والجهة المتاحة للصرف من خلالها، المتمثلة بهيئة البريد المصري، أو البنك الزراعي المصري.

ـ حال كان المستفيد من المنحة لديه حساب بهيئة البريد المصري أو البنك الزراعي، يتم تحويل المبلغ تلقائيا على الحساب الخاص به، مع إمكانية السحب في أي وقت، واستقبال رسالة تفيد بدخول المبلغ إلى حساب المستفيد.

ـ اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة.

ـ حال عدم إمكانية الذهاب لاستلام المنحة في اليوم المحدد لها، تتضمن الرسالة موعد اليوم التالي المتاح استلام المنحة فيه، في حالة التأخر عن الموعد الأول.

ونوهت الحكومة في وقت سابق بضرورة الالتزام وعدم التزاحم أمام فروع الصرف المقررة، تجنبا لنقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت تقسيم المستحقين على شرائح، منعا للتزاحم، على أن ترسل الوزارة رسالة نصية للمستفيد عبر الهاتف المحمول، قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم الصرف، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.