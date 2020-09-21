"العمالة غير المنتظمة" تقر منح استثنائية لـ20 عاملاً بجنوب سيناء

ترأس أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، اجتماع اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة، لدراسة المستندات المقدمة من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة، الخاصة بصرف المنح الخاصة بهم.

وتضم عضوية اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، كلاً من علي حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وعز الدين إبراهيم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندس مدحت صلاح، مدير مديرية الإسكان، والمهندس أسامة إبراهيم، مدير مديرية الزراعة، والدكتورة وفاء أحمد، مدير هيئة التأمين الصحي، وأحمد حسانين، ممثلاً عن هيئة التأمينات الاجتماعية، ومحمد السيد، ممثلاً عن ديوان عام المحافظة.

وقال مدير مديرية القوى العاملة إن اللجنة وافقت على صرف مبلغ 47 ألف جنيه كمنح استثنائية، لنحو 20 عامل من العمالة غير المنتظمة، بواقع 26 ألف جنيه لـ13 عاملاً، كـ"منحة مولود"، و12 ألف جنيه لـ4 عمال "منحة زواج"، و 4 آلاف جنيه "منحة وفاة" لاثنين من العمال، و5 آلاف جنيه لأحد العمال، منحة رعاية صحية وإجراء عملية كبرى.

وأكد علم الدين أن اللجنة قامت بوضع مقترحات لزيادة أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، لتحسين ظروفهم الاجتماعية في ظل الأوضاع الراهنة.