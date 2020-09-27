محافظ مطروح يتابع الحملة القومية الثانية لتطعيم الأغنام والأبقار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والترقيم والتسجيل لعام 2020 التى أطلقتها وزارة الزراعة، وبدأت من يوم السبت 19 سبتمبر الجاري، بهدف رعاية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وقال الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطرى بمطروح، اليوم، إن الحملة القومية تأتى تحت رعاية المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزيرالزراعة لشئون الثروة الحيوانية، وتسهدف جميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا، مع توجه المواطنين إلى أقرب إدارة بيطرية لتحصين ماشيتهم، وتبدأ بأعمال التحصين بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية القلاعية الثلاثى المعدل، بالإضافة لجرعة من لقاح الوادى المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية والتحرك بين جميع القرى لتغطية الحملة جميع مناطق المربين.

وأضاف "جويلى"، أن الحملة تستهدف تغطية 80% من إجمالى تعداد الماشية من الأغنام والأبقار لعام 2020، مع رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتذليل جميع العقبات من أجل تحقيق المستهدف من الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوافر جميع الجرعات والتحصينات اللازمة مع توعية المربين بأهمية الحملة والإعلان عنها للوصول إلى المستهدف خاصة بجميع القرى والتوابع داخل الصحراء للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح تشتهر بأغنام البرقى والماعز الصحراوى والإبل ذات الجودة العاملية والتى كانت تصدر إلى الخارج فى السنوات السابقة، وتعد من أجود أنواع اللحوم الحمراء من حيث الجودة والمذاق بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية.